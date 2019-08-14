На Закарпатті в ресторані масово отруїлися люди: подробиці НП

У Закарпатській області після обіду в ресторані "Сімейний затишок" в лікарню з ознаками харчового отруєння доставили 29 осіб.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, серед постраждалих восьмеро дітей.

"Протягом 12-13 серпня до Берегівської ЦРЛ з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 29 осіб (з них 8 дітей), які 10 серпня їли на весіллі в ресторані "Сімейний затишок" в с. Слобода Берегівського району (всього знаходилося 190 осіб)" , – повідомили рятувальники.

На даний момент проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Лікарняна палата

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вінницькій області 11 осіб, троє з яких – діти, були госпіталізовані з гострим отруєнням після вживання їжі в Хрестовоздвиженському храмі села Довжок.

Також в Херсонській області в місцевому пансіонаті "Буревісник" отруїлися 14 дітей, яких терміново доставили в лікарню.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!