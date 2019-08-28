На Закарпатті трапилася масштабна ДТП із пасажирським автобусом: постраждали 7 осіб

У середу, 28 серпня, на автодорозі сполученням Мукачево – Рогатин у селищі Ясіня (Рахівський район, Закарпатська область) трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. Легковий автомобіль зіткнувся із автобусом, який перевозив пасажирів.

Як повідомила пресслужба поліції Закарпатської області, внаслідок аварії до лікарні потрапили 7 осіб (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На трасі, поряд із АЗС, легковик Skoda Superb в’їхав у рейсовий автобус марки "Еталон", який перевозив 25 пасажирів. Від удару другий транспортний засіб перекинувся, а перше авто знесло загорожу та з’їхало у кювет.

На Закарпатті трапилася ДТП із пасажирським автобусом Поліція Закарпатської області

За попередньою інформацією, 21-річний водій Skoda, мешканець села Нижня Апша Тячівського району, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автобусом під керуванням 64-річного жителя села Розтоки Рахівського району.

В автобусі на момент аварії перебували 15 пасажирів: шістьох із них госпіталізували до лікарні каретою швидкої медичної допомоги. До медзакладу звернулася і пасажирка легковика, дружина водія.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України.

На Закарпатті трапилася ДТП із пасажирським автобусом Поліція Закарпатської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 27 серпня, приблизно о 21:50 в Деснянському районі Києва, на вулиці Братиславській, трапилася ДТП за участю пішохода й авто Opel Astra. Чоловік перебігав дорогу в недозволеному для цього місці, а автомобіль збив його.

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