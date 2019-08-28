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На Закарпатті трапилася масштабна ДТП із пасажирським автобусом: постраждали 7 осіб

1.2т Читати матеріал російською

У середу, 28 серпня, на автодорозі сполученням Мукачево – Рогатин у селищі Ясіня (Рахівський район, Закарпатська область) трапилася масштабна дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. Легковий автомобіль зіткнувся із автобусом, який перевозив пасажирів.

Як повідомила пресслужба поліції Закарпатської області, внаслідок аварії до лікарні потрапили 7 осіб (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На трасі, поряд із АЗС, легковик Skoda Superb в’їхав у рейсовий автобус марки "Еталон", який перевозив 25 пасажирів. Від удару другий транспортний засіб перекинувся, а перше авто знесло загорожу та з’їхало у кювет.

На Закарпатті трапилася ДТП із пасажирським автобусом

На Закарпатті трапилася ДТП із пасажирським автобусом

Поліція Закарпатської області

За попередньою інформацією, 21-річний водій Skoda, мешканець села Нижня Апша Тячівського району, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автобусом під керуванням 64-річного жителя села Розтоки Рахівського району.

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В автобусі на момент аварії перебували 15 пасажирів: шістьох із них госпіталізували до лікарні каретою швидкої медичної допомоги. До медзакладу звернулася і пасажирка легковика, дружина водія.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України.

На Закарпатті трапилася ДТП із пасажирським автобусом

На Закарпатті трапилася ДТП із пасажирським автобусом

Поліція Закарпатської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 27 серпня, приблизно о 21:50 в Деснянському районі Києва, на вулиці Братиславській, трапилася ДТП за участю пішохода й авто Opel Astra. Чоловік перебігав дорогу в недозволеному для цього місці, а автомобіль збив його.

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Місце
Україна Ужгород
Теги
ДТП аварія
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