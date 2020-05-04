На Закарпатті топчиновник АМКУ погорів на доларовому хабарі

На Закарпатті затримали голову обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України за підозрою у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Як повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора України, чиновник вимагав від приватного підприємця $3 тисячі за зменшення штрафних санкцій при вирішенні питання про його притягнення до адміністративної відповідальності.

На Закарпатті затримали чиновника-хабарника з АМКУ Сайт Офісу генпрокурора

На Закарпатті затримали чиновника-хабарника з АМКУ Сайт Офісу генпрокурора

Крім того, за цю ж суму він обіцяв надалі не втручатися в господарську діяльність фірми під час участі в конкурсних торгах. Правоохоронці задокументували факт отримання посадовою особою $1100 хабара, після чого був затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Кошти було вилучено.

Зараз тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру й обрання запобіжного заходу.

На Закарпатті затримали чиновника-хабарника з АМКУ Сайт Офісу генпрокурора

На Закарпатті затримали чиновника-хабарника з АМКУ Сайт Офісу генпрокурора

На Закарпатті затримали чиновника-хабарника з АМКУ Сайт Офісу генпрокурора

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці квітня співробітника Дніпропетровської місцевої прокуратури спіймали на хабарі в розмірі $7 тисяч. За попередньою інформацією, прокурор вимагав та отримав гроші від місцевої жительки. Він пообіцяв їй посприяти в закритті кримінального провадження за фактом зберігання наркотичних речовин.