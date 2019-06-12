На Закарпатті страшною смертю загинули п'ятеро осіб: фото з місця НП

11 червня на Закарпатті вантажівка з людьми впала з гірської дороги в річку.

Надзвичайна подія сталася в лісовому масиві біля села Тарасівка Тячівського району, повідомляє прес-служба ДСНС регіону.

"11 червня в період із 17:45 до 22:00 в лісовому масиві поблизу села Тарасівка Тячівського району були виявлені тіла 5 загиблих (1964, 1963, 1981, 1991 і 1992 р. н.), котрі, ймовірно, здійснювали заготівлю деревини, а також пошкоджений вантажний автомобіль", – повідомили рятувальники.

До пошукових робіт залучили 53 особи і п'ять одиниць техніки, з них від ДСНС вісім співробітників особового складу та дві одиниці техніки.

Місцеве видання "Новини Закарпаття" зазначає, що аварія сталася через сильну грозу з дощем. Водій не впорався із керуванням і автомобіль скотився з гори в річку. В результаті сходу 5-метрової хвилі селевого потоку тіла трьох загиблих віднесло водою на 7 кілометрів.

Після спільних пошуково-рятувальних дій працівників Тячівського лісгоспу, Нацполіції та ДСНС тіла всіх загиблих були знайдені.

Авто вилетіло в річку transkarpatia.net

Авто вилетіло в річку transkarpatia.net

Авто вилетіло в річку transkarpatia.net

Авто вилетіло в річку transkarpatia.net

Авто вилетіло в річку transkarpatia.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківській області вантажівка з туристами перекинулася в річку Чорний Черемош. У результаті ДТП троє осіб загинули, 10 – госпіталізовано, з них одна пасажирка – в украй важкому стані.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!