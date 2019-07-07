На Закарпатті п'яний адвокат збив 11-річну дитину

На Закарпатті адвокат в п'яному та наркотичному сп'янінні збив на дорозі 11-дитину.
Про це в Facebook повідомив представник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.
Він розповів, що прокурор Закарпатської області повідомив про підозру адвоката в порушенні правил безпеки дорожнього руху, які спричинили до смерті 11-річної дівчинки в селі Мала Добронь Ужгородського району (ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України).
"Встановлено, що близько 19:00 5 липня 2019 року водій автомобіля Mitsubishi Outlander не впорався з керуванням і з'їхав в кювет, де скоїв наїзд на 11-річну дівчинку, яка там грала", – зазначив Лисенко.
Згідно з актом огляду, на момент ДТП 35-річний водій перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Адвоката затримали в порядку статті 208 КПК України та взяли під варту.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ужгороді 21-річна дівчина за кермом Porsche Cayenne вилетіла на зустрічну смугу, протаранивши Ford Focus.
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