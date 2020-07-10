На Закарпатті припинили збір підписів за "приєднання" до Угорщини. Відео

Контррозвідники Служби безпеки України припинили діяльність сепаратистів у Закарпатській області, які при анкетуванні громадян використовували матеріали, що закликають до порушення територіальної цілісності нашої держави.

Про це повідомила пресслужба СБУ. Сепаратисти збирали підписи за скасування Тріанонського мирного договору від 1920 року, за яким Угорщина втратила частину території, зокрема землі сучасної Закарпатської області.

"Експертиза показала, що бюлетені, які використовувалися зловмисниками для анкетування наших співвітчизників, містять заклики до порушення територіальної цілісності України", – йдеться у повідомленні.

Організатору анкетування слідчі СБУ повідомили про підозру в рамках кримінального провадження за ст. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.2 ст.110 КК).

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