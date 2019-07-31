На Закарпатті прикордонники стріляли у контрабандистів: що відомо

У вівторок, 30 липня, на Закарпатті прикордонники мобільної застави Мукачівського загону, застосувавши зброю, намагались зупинили контрабандистів, які хотіли перевезти в Угорщину сигарети.

Як повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України, під час патрулювання вони помітили поблизу кордону мікроавтобус та позашляховик, обидва – марки "Mitsubishi". Біля автівок знаходилась велика кількість пакунків у чорному поліетилені (щоб подивитись фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

За інформацією ДПСУ, водії авто спробували втекти від прикордонників, "здійснюючи небезпечні маневри, що загрожували життю та здоров’ю військовослужбовців".

Контрабанда ДПСУ

"Наряд здійснив попереджувальні постріли вгору, але, оскільки контрабандисти проігнорували законні вимоги правоохоронців, прикордонники здійснили ще кілька пострілів по колесах автомобілів", – йдеться в повідомленні.

Водій позашляховика продовжив рух, і, незважаючи на пошкодженні колеса, йому вдалось утекти. Наразі правоохоронці встановлюють його місце перебування.

Інше авто та водія прикордонники затримали. На чоловіка складено протокол про адмінправопорушення за ст. 185-10 та ст. 204-1 КУпАП.

Виявлені 104 ящики тютюнових виробів (понад 50 тисяч пачок) прикордонники передали співробітникам Державної фіскальної служби України.

Контрабанда ДПСУ

Авто ДПСУ

Контрабанда ДПСУ

Контрабанда ДПСУ

Контрабанда ДПСУ

Контрабанда ДПСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі розгорівся великий скандал через дії працівників Державної прикордонної служби України, які нібито познущалися з туриста із Пакистану і депортували його додому прямо з аеропорту.

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