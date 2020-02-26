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26 лютого • оновлено в 21:21
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На Закарпатті прикордонник "погорів" на хабарництві та покритті контрабанди

1.2т
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У середу, 26 лютого, в Закарпатській області співробітниками 4 сектора боротьби з корупцією в митних органах і контрабандою ВБКОЗ СБУ при вимаганні та одержанні неправомірної вигоди затриманий старший групи прикордонного наряду ОПС "Красноїльськ" Чернівецького прикордонного загону сержант Ковальський В.А.

Про це повідомляється в блозі Павла Верещагіна на OBOZREVATEL. Уточнюється, що хабар він отримав за невжиття заходів реагування на контрабанду тютюнових виробів через державний кордон з Україною в Румунію на певній ділянці кордону (в зоні відповідальності ОПС "Красноїльськ" Чернівецького прикордонного загону).

На Закарпатті прикордонник "погорів" на хабарництві та покритті контрабанди

"26.02.2020 року співробітниками спецпідрозділу Управління, військової прокуратури Чернівецького гарнізону та ТУ ГБР, Ковальський В.А. затриманий на території ОПС "Красноїльськ" після отримання від громадянина України "К" 1000 євро (другий частини раніше обумовленої неправомірної вигоди в сумі 1500 євро)", – йдеться у повідомленні Верещагіна.

Наразі проводяться слідчі дії, особа затримана в порядку, визначеному ст.208 КПК України.

На Закарпатті прикордонник "погорів" на хабарництві та покритті контрабанди
На Закарпатті прикордонник "погорів" на хабарництві та покритті контрабанди
На Закарпатті прикордонник "погорів" на хабарництві та покритті контрабанди

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники СБУ в Чернівцях викрили діяльність підпільного цеху з виробництва контрабандних тютюнових виробів. Нелегальний товар надалі повинен був бути переправлений в європейські країни.

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Автор
Марина Погорілко
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
вчера или позавчера,заявление гончарука что коррупция почти ушла на нет.кажись здесь на обосце и написано
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