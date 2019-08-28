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На Закарпатті потужна пожежа підібралася до лісу: фото вогняного Армагеддону

1.2т Читати матеріал російською

На Закарпатті в ніч на 28 серпня спалахнула масштабна пожежа, під час якої полум'я охопило чагарники і старі виноградники, вогонь підібрався впритул до лісу.

Фото стихії розповсюдила в Facebook Василина Русин, вказавши, що біля села Бене Берегівського району почалася пожежа. Пізніше прес-секретар Закарпатського облуправління лісового господарства Юлія Давидова в соцмережі уточнила, що горить не ліс, а чагарники і виноградники.

На Закарпатті потужна пожежа підібралася до лісу: фото вогняного Армагеддону

mukachevo.net

На Закарпатті потужна пожежа підібралася до лісу: фото вогняного Армагеддону

mukachevo.net

На Закарпатті потужна пожежа підібралася до лісу: фото вогняного Армагеддону

mukachevo.net

На Закарпатті потужна пожежа підібралася до лісу: фото вогняного Армагеддону

Facebook Василина Русин

На Закарпатті потужна пожежа підібралася до лісу: фото вогняного Армагеддону

Facebook Василина Русин

"На Берегівщині, біля села Бене сталося загоряння сухої трави, чагарників, старих виноградників на землях запасу. Ці ділянки не належать до лісового фонду", - зазначила Давидова.

За її словами, районне відділення ДержНС спільно з працівниками державної лісової охорони ДП "Берегівське ЛГ" загасили полум'я. Однак продовжувала горіти нижня частина гори. До лісу залишалася відстань 1,5-0,5 км.

На Закарпатті потужна пожежа підібралася до лісу: фото вогняного Армагеддону

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бразилію накрила рекордна кількість лісових пожеж, що на 83% перевищило показники минулого року. 19 серпня пожежа була настільки сильна, що дим від неї викликав часткове затемнення і її було видно навіть з космосу.

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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
хотел написать, не ужели и на Украине может лес гореть, вспомнил, це не Україна там все уже Венгерские паспорта получили
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