На Закарпатті потужна пожежа підібралася до лісу: фото вогняного Армагеддону

На Закарпатті в ніч на 28 серпня спалахнула масштабна пожежа, під час якої полум'я охопило чагарники і старі виноградники, вогонь підібрався впритул до лісу.

Фото стихії розповсюдила в Facebook Василина Русин, вказавши, що біля села Бене Берегівського району почалася пожежа. Пізніше прес-секретар Закарпатського облуправління лісового господарства Юлія Давидова в соцмережі уточнила, що горить не ліс, а чагарники і виноградники.

mukachevo.net

mukachevo.net

mukachevo.net

Facebook Василина Русин

Facebook Василина Русин

"На Берегівщині, біля села Бене сталося загоряння сухої трави, чагарників, старих виноградників на землях запасу. Ці ділянки не належать до лісового фонду", - зазначила Давидова.

За її словами, районне відділення ДержНС спільно з працівниками державної лісової охорони ДП "Берегівське ЛГ" загасили полум'я. Однак продовжувала горіти нижня частина гори. До лісу залишалася відстань 1,5-0,5 км.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бразилію накрила рекордна кількість лісових пожеж, що на 83% перевищило показники минулого року. 19 серпня пожежа була настільки сильна, що дим від неї викликав часткове затемнення і її було видно навіть з космосу.

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