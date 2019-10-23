На Закарпатті квадроцикл влетів у натовп людей: є постраждалі. Відео моменту зіткнення

У селищі Кольчино Мукачівського району Закарпатської області 22 жовтня трапилася ДТП. Водій на квадроциклі влетів у натовп людей та травмував двох жінок.

Як повідомила пресслужба поліції Закарпатської області, за викликом виїхала слідчо-оперативна група (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

З'ясувалось, що 27-річний житель Мукачева на квадроциклі наїхав на двох жінок, віком 37 та 60 років, які стояли на узбіччі. Обидві – жительки села Клочки Мукачівського району. Водій обганяв автобус, який у цей час розвертався і перебував на середині проїзної частини.

На Закарпатті квадроцикл "влетів" у натовп людей Поліція Закарпатської області

Правоохоронці з'ясують, що стало причиною аварії. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху з потерпілими.

Як повідомило видання Mukachevo.net, до Мукачівської ЦРЛ потрапили обидві жінки. В однієї з них діагностували забійні рани, але після обстеження її відпустили на амбулаторне лікування додому.

Іншу жінку одразу доправили до реанімації. Лікарі виявили в неї відкритий перелом обох кісток лівої гомілки, пошкодження зв'язок правого колінного суглобу з підвивихом, а також забійні рани.

У селищі Кольчино Мукачівського району Закарпатської області 22 жовтня трапилася ДТП Перший.com.ua

На Закарпатті водій на квадроциклі влетів у натовп людей та травмував двох жінок Перший.com.ua

Одна з постраждалих у ДТП на Закарпатті – у реанімації Перший.com.ua

У селищі Кольчино Мукачівського району Закарпатської області 22 жовтня трапилася ДТП Перший.com.ua

На Закарпатті водій на квадроциклі влетів у натовп людей та травмував двох жінок Перший.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернівецькій області 8-річний хлопчик, керуючи квадроциклом, зіткнувся з легковим автомобілем Volkswagen. Від отриманих травм школяр помер на місці пригоди.

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