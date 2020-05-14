На Закарпатті підозрюваний учасник контрабандної схеми спробував наїхати на прикордонників, а в розв'язаній погоні батько одного з переслідуваних розбив правоохоронцям авто.

Щоб зупинити машину злочинців, прикордонники були змушені відкрити вогонь по колесах, повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

На Закарпатті прикордонники влаштували погоню за контрабандистами Колаж

Інцидент стався 13 травня на ділянці відповідальності відділу "Ділове" за участю прикордонників Мукачівського загону та румунських колег. Прикордонники виявили чоловіка в гідрокостюмі біля річки Тиса та шість пакетів із контрабандними сигаретами. Затриманим виявився 23-річний українець, житель міста Рахів.

"Під час подальших розшукових заходів група реагування охоронців кордону зупинила авто "Фольксваген Гольф" з іноземними реєстраційними номерами. За словами затриманого, водій цього автомобіля повинен був забрати його після незаконного переправлення цигарок до Румунії", – розповіла пресслужба.

На вимогу правоохоронців водій "Фольксвагена" відмовився надавати документи. У цей час до місця події на великій швидкості під'їхав інший чоловік на "Фольксвагені Пассаті", також іноземної реєстрації. В це авто різко перестрибнув водій "Гольфа".

Далі порушники спробували наїхати на прикордонників і на "Пасаті" рушили в бік села Великий Бичків.

Військові здійснили кілька попереджувальних пострілів вгору, почали переслідування зловмисників і відкрили вогонь по колесах втікачів.

На Закарпатті прикордонники влаштували погоню за контрабандистами dpsu.gov.ua

У погоні шлях прикордонникам перегородив автомобіль "Тойота Ленд Крузер". Наряд був змушений зупинитися, а водій позашляховика вибіг і почав наносити удари по службовому авто прикордонників.

На Закарпатті прикордонники влаштували погоню за контрабандистами dpsu.gov.ua

На Закарпатті прикордонники влаштували погоню за контрабандистами dpsu.gov.ua

"Розбивши лобове скло і пошкодивши капот, розлючений водій став погрожувати фізичною розправою правоохоронцям. Як з'ясувалося згодом, ця особа є батьком одного з молодих людей, причетних до тютюнової контрабанди. Таким чином він вирішив зупинити прикордонників, щоб дати можливість своєму синові уникнути відповідальності", – йдеться в повідомленні.

До місця події прикордонники викликали співробітників Нацполіції, а чоловіка затримали. Згодом спіймали і його сина.

У поліцію також направили повідомлення про виявлення ознак злочинів за ст.194 "умисне знищення або пошкодження майна", ст. 343 "втручання в діяльність працівника правоохоронного органу" і ст. 345 "погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" КК.

На Закарпатті прикордонники влаштували погоню за контрабандистами dpsu.gov.ua

На Закарпатті прикордонники влаштували погоню за контрабандистами dpsu.gov.ua

На Закарпатті прикордонники влаштували погоню за контрабандистами dpsu.gov.ua

На Закарпатті прикордонники влаштували погоню за контрабандистами dpsu.gov.ua

На Закарпатті прикордонники влаштували погоню за контрабандистами dpsu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше Служба безпеки затримала інспектора відділу прикордонної служби "Ужгород" Чопського прикордонного загону, який сприяв нелегальному переправленню за кордон протиепідемічної продукції, а саме 11 000 медичних масок.

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