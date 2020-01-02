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3 січня • оновлено в 00:06
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На Закарпатті голова сільради привласнив мільйон на ремонті доріг

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На Закарпатті голову однієї з сільрад викрили у розкраданні бюджетних коштів (близько мільйона грн).

Як повідомляє пресслужба Служби безпеки України, під час ремонту доріг чиновник у змові з директором приватного підприємства організували схему привласнення грошей, виділених для ремонту місцевих доріг.

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Ремонт доріг в Україні

Ремонт доріг в Україні

Ілюстрація

Встановлено, що голова сільради свідомо вніс в актах виконаних робіт недостовірні дані про вартість наданих послуг, завищивши її майже на мільйон гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України (від 7 до 12 років позбавлення волі).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що на Закарпатті голова села Мужієво Василь Фіцай, крім українського, має також паспорт громадянина Угорщини.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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