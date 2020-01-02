На Закарпатті голова сільради привласнив мільйон на ремонті доріг

На Закарпатті голову однієї з сільрад викрили у розкраданні бюджетних коштів (близько мільйона грн).

Як повідомляє пресслужба Служби безпеки України, під час ремонту доріг чиновник у змові з директором приватного підприємства організували схему привласнення грошей, виділених для ремонту місцевих доріг.

Новини Топчиновника Житомирщини викрили у відкритті бізнесу в Криму

Ремонт доріг в Україні Ілюстрація

Встановлено, що голова сільради свідомо вніс в актах виконаних робіт недостовірні дані про вартість наданих послуг, завищивши її майже на мільйон гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України (від 7 до 12 років позбавлення волі).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що на Закарпатті голова села Мужієво Василь Фіцай, крім українського, має також паспорт громадянина Угорщини.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!