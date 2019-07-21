На Закарпатті дотла згорів готельний комплекс депутата: підозрюють підпал

У селі Нижні Ворота Воловецького району Закарпатської області в ніч на неділю, 21 липня повністю згоріли готель і автомийка.

Як пише місцеве видання Мукачево.net, власником комплексу є депутат районної ради від партії "Відродження" Василь Беркович. За даними рятувальників, про пожежу стало відомо в 2.15.

Вогонь повністю знищив готельний комплекс.

"На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів на місце, вогнем було охоплено 300 кв. м споруди. Поширення полум'я також сприяло і те, що будівля частково побудована з дерева", - уточнили в ДСНС.

Загиблих і постраждалих після пожежі немає. За попередніми даними, причина пожежі - підпал.

пожежа mukachevo.net

пожежа mukachevo.net

пожежа mukachevo.net

пожежа mukachevo.net

пожежа mukachevo.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, вночі 19-го липня в Долгінцевському районі Кривого Рогу сталася пожежа в садовому товаристві Мичуринець. Займання виникло всередині дачного будинку.

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