На Закарпатті дівчину зґвалтував батько подруги: з'явилася неоднозначна реакція

В селі Олександрівка Хустського району на Закарпатті 40-річного чоловіка звинувачують у зґвалтуванні 17-річної студентки із Великоберезнянського району.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив правозахисник Роман Келемен. За його словами, дівчина була в гостях на запрошення доньки кривдника, з якою навчається у коледжі Хуста.

"Вони святкували день народження подруги, розпивали алкогольні напої разом із ним. Після того, як вона пішла спати в іншу кімнату, до неї пізно вночі зайшов чоловік і проти її волі зґвалтував", – написав він.

На Хустщині чоловік зґвалтував 17-річну студентку

Келемен зауважив, що потерпіла неповнолітня, яка до того ж є напівсиротою, повідомила про злочин проти неї до поліції. Правоохоронці вже затримали підозрюваного, який нібито підтвердив, що вступив із дівчиною у сексуальний контакт проти її волі.

Як передає "Закарпаття онлайн", в ГУ Нацполіції області за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування неповнолітньої особи).

Зловмисника ж у порядку ст. 208 КПК України помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі вже оголосили про підозру й готують клопотання до слідчого судді для обрання міри запобіжного заходу. Відомо, що сторона обвинувачення наполягатиме на триманні його під вартою.

Варто зауважити, що місцеві жителі неоднозначно сприйняли інформацію про зґвалтування. Одні засудили чоловіка, інші ж припустили, що дівчина могла обмовити батька подруги. Ще дехто звинуватив правозахисника у поширенні неправдивих даних.

Реакція українців Facebook/Роман Келемен

Реакція українців Facebook/Роман Келемен

Реакція українців Facebook/Роман Келемен

Реакція українців Facebook/Роман Келемен

Як повідомляв OBOZREVATEL, слідчі територіального управління ДБР у місті Миколаєві почали досудове розслідування за фактом зґвалтування поліцейським школярки в Одесі. Чоловіку загрожує до 12 років в'язниці, якщо його вина буде доведена в суді.

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