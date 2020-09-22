На Закарпатті чоловіка затримали за заклики до фізичного усунення керівництва України

Борис Бондар Розслідування 17:48, 22.09.2020 Оновлено: 17:48, 22.09.2020

На Закарпатті СБУ викрила інтернет-агітатора, який закликав до фізичного усунення керівництва держави.

Про це повідомили в пресцентрі СБУ. Житель Закарпаття створив кілька акаунтів в соціальних мережах.

Він також розміщував в інтернеті матеріали з публічними закликами до насильницької зміни влади і повалення конституційного ладу країни.

Судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що в поширюваних текстах містилися заклики до насильницької зміни діючої влади в Україні.

Зараз фігуранту провадження повідомили про підозру за ч.2 ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Викриття зловмисника проводилося спільно з Департаментом захисту національної державності СБУ під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Житель Закарпаття створив кілька акаунтів в соціальних мережах.
Пресцентр СБУ
Він розміщував в інтернеті матеріали з публічними закликами до насильницької зміни влади.
Пресцентр СБУ
СБУ ініціювала судово-лінгвістичну експертизу.
Пресцентр СБУ
Фігуранту провадження повідомили про підозру за ч.2 ст.109 КК України.
Пресцентр СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України викрила трьох жителів Дніпропетровщини, які в соціальних мережах поширювали заклики до протестних заходів на травневі свята через карантин.

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