На Закарпатті чиновник-винуватець двох смертей вийшов на свободу: у чому справа

На Закарпатті екс-глава Перечинської РДА Віктор Олефір, якого засудили до 7 років в'язниці за вчинення смертельної ДТП, звільнений з-під варти до вступу вироку в законну силу.

Як пише Mukachevo.net, у прокуратурі Закарпаття пояснили, що через відсутність колегії в Закарпатському апеляційному суді, Верховним судом України визначена підсудність за Львівським апеляційним судом.

"Оскільки 13 серпня закінчився термін утримання, а Львівський апеляційний суд не продовжив запобіжний захід, то винуватець двох смертей вийшов на свободу. Тому Прокуратура Закарпатської області вимагає взяти під варту колишнього керівника Перечинської РДА, який визнаний винним у скоєнні смертельної ДТП і засуджений до 7 років позбавлення волі", – йдеться в публікації.

Віктор Олефір Mukachevo.net

З відкритих даних порталу "Судова влада України" встановлено, що розгляд клопотання призначено на 11 годину 30 серпня 2019.

Тому 16 серпня, процесуальним прокурором підготовлено лист Львівського апеляційного суду про призначення розгляду даного клопотання у ближчий термін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Перечин Закарпатської області у п'ятницю, 13 липня 2018 року, пізно ввечері місцевий чиновник Віктор Олефір у стані алкогольного сп'яніння збив двох жінок. Одна із них померла на місці. Пізніше померла і друга постраждала.

16 липня 2018 року Олефіра взяли під варту.

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