Сегодня ночью произошло очень интересное событие, сотрудники подразделения по борьбе с нарушениями таможенных правил и контрабанды БКОЗ СБУ в Закарпатской области пресекли вывоз за пределы Украины ртути.

Так, сотрудниками 4 отдела К областного СБУ при попытке незаконного вывоза, в зоне таможенного контроля ЧП Ужгород Закарпатской таможни Гостаможслужбы задержан гражданин Словакии, который с сокрытием от таможенного контроля, в специально изготовленных тайниках, размещенных в авто пытался вывести в страны Евросоюза ядовитое вещество, а именно более 5 кг ртути.

Сейчас продолжаются следственные действия (привлечено подразделение МЧС), в ходе которых изымаются ядовитое вещество.

Возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 14 и ч. 2 ст. 201 УК.

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