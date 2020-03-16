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16 березня • оновлено в 11:52
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Павло Верещагін
Павло Верещагін
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На Закарпатье пресекли вывоз из Украины ртути

1.2т
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Сегодня ночью произошло очень интересное событие, сотрудники подразделения по борьбе с нарушениями таможенных правил и контрабанды БКОЗ СБУ в Закарпатской области пресекли вывоз за пределы Украины ртути.

Так, сотрудниками 4 отдела К областного СБУ при попытке незаконного вывоза, в зоне таможенного контроля ЧП Ужгород Закарпатской таможни Гостаможслужбы задержан гражданин Словакии, который с сокрытием от таможенного контроля, в специально изготовленных тайниках, размещенных в авто пытался вывести в страны Евросоюза ядовитое вещество, а именно более 5 кг ртути.

На Закарпатье пресекли вывоз из Украины ртути
На Закарпатье пресекли вывоз из Украины ртути
На Закарпатье пресекли вывоз из Украины ртути
На Закарпатье пресекли вывоз из Украины ртути
На Закарпатье пресекли вывоз из Украины ртути
На Закарпатье пресекли вывоз из Украины ртути
На Закарпатье пресекли вывоз из Украины ртути

Сейчас продолжаются следственные действия (привлечено подразделение МЧС), в ходе которых изымаются ядовитое вещество.

Возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 14 и ч. 2 ст. 201 УК.

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Автор
Павло Верещагін Павло Верещагін
Тема
Українська митниця
Місце
Україна
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