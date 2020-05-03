На вулиці Черкас вивели Нацгвардію і колону військової техніки. Відео

На вулицях Черкас, де мер вирішив скасувати карантин всупереч рішенню Кабміну, у неділю, 3 травня, помітили військову техніку.

Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook опублікував головний муніципальний інспектор міста Станіслав Коломієць (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Він розповів, що Черкаси патрулюють бійці Національної гвардії, а на вулицях їздять колони військових машин.

У Черкасах військові патрулюють вулиці Скрін відео

Додамо: в Черкаській області станом на 3 травня було підтверджено 308 випадків COVID-19, серед яких 9 летальних.

РНБО

РНБО

У чому суть конфлікту

Спочатку з'ясувалося, що Черкаська міськрада з 30 квітня виходить з карантину і відкриває роботу об'єктів торгівлі та сфери послуг. Фото відповідного рішення опублікували в мережі.

Після цього міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пообіцяв жорстко відреагувати на ослаблення карантину в Черкасах, а президент України Зеленський навіть пригрозив Анатолію Бондаренку "юридичними наслідками" за таке рішення.

У відповідь на це мер Черкас заявив, що його не залякати кримінальним переслідуванням за пом'якшення обмежувальних заходів.

А ще трохи пізніше Бондаренко опублікував листування нібито з першим заступником глави ОПУ Сергієм Трофімовим, в якій останній йому погрожував. У прес-службі ОПУ ж заявили, що Трофимов не спілкувався з мером Черкас за допомогою смс-повідомлень.

Пізніше Бондаренко пояснив, чому змінив свою позицію з карантину в області і зважився почати його ослаблення достроково.

"Тому що я подивився, що відбувається, бо якщо вся країна йде на жорстокий карантин, то вся! Без винятку для "велюру", "епіцентрів" і "санахантів", – зазначив Бондаренко.

При цьому він запевнив, що при ухваленні такого рішення його підтримало як керівництво області, так і населення.

"Міська рада підтримує, виконком підтримує, жителі міста Черкаси підтримують... Своє звернення я сьогодні записував в історичному місці – де Зеленський вперше сказав, що йде в президенти. На цій алеї безліч людей гуляло, вони висловлювали мені свою підтримку", – підкреслив Бондаренко.

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