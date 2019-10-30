"На все воля Путіна": Цимбалюк розповів, як Зеленський опинився в заручниках у Кремля

Пообіцявши досягти миру на Донбасі, президент України Володимир Зеленський по суті опинився в заручниках у Кремля.

Адже в реальності припинити війну може тільки той, хто її розв'язав, – Росія. І рішення про це може ухвалити винятково президент країни-агресора Володимир Путін. Про це попередив у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський

"Українська влада потрапляє в заручники до Кремля. Тому що коли у нас в Офісі глави української держави говорять: "Мир! Мир! Мир!", а забезпечити ми цей стан об'єктивно не можемо (бо ми не нападали на інші країни – ми тільки захищаємося), то хто може дати гарантію, що після відведення військ у тому ж Золотому і Петрівському все припиниться? Тут на все воля президента Російської Федерації. Як він себе поведе – велике-велике питання", – із побоюванням зазначив він.

Також Цимбалюк нагадав, для чого в принципі Росія розв'язала війну на українському Донбасі. Він наголосив, що пропагандистські гасла про "захист російськомовних" не мають нічого спільного з дійсністю.

"Тут не треба забувати причинно-наслідкові зв'язки: окупували наші російські "друзі" Донбас не просто так, не для захисту якихось російськомовних. На російськомовних їм начхати. Ні, це кривава рана на тілі України і відволікання уваги України і світової спільноти від окупації Криму", – пісумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Цимбалюк вважає, що, замовчуючи про деталі узгодження "формули Штайнмаєра", Зеленський допустив комунікаційну помилку, яка може стати фатальною для країни. Небажання пояснювати такі важливі кроки народу може призвести до нового Майдану, яким скористається Росія.

Також журналіст заявив, що рішення Зеленського позиціонувати своєю головною метою мир, а не перемогу над Росією, несе ризики як для України, так і для нього особисто. Адже на це зробив ставку Кремль: там розраховують, що між Зеленським і активною частиною українського суспільства трапиться серйозна конфронтація.

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