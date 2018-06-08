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"Пістолети до скронь": як фігуранта "Списку 47" ледь не вбили в Росії

1.7тЧитати новину російською

Журналіст Айдер Муждабаєв був "на волосок від смерті" в 1993 році.

Про це він розповів в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"На волосок від смерті я опинявся в 1993 році в вагоні-ресторані поїзда "Москва-Грозний", коли з двох сторін мені приставили пістолети до скронь".

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Як фігурант "списку 47", Муждабаєв відповів на запитання, чи надходили йому загрози і чи побоюється він за своє життя. "Я не чекаю ніяких конкретних загроз. А погрози на Facebook у вигляді тролінгу постійні. Я відправляю тролів в бан і забуваю про це на наступний день", - розповів він.

"Ці загрози - ботівські. Там навіть одні й ті ж слова використовуються. В "фабриці тролів" дають завдання бити постійно одне і те ж", - додав журналіст.

Як писавOBOZREVATEL, раніше Айдер Муждабаев жорстко відповів на пропозицію російського актора Михайла Єфремова віддати Україні Кримський міст, щоб "помиритися з Україною".

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "Обозреватель".

Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфліктЗамах на вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Айдер Муждабаев
Місце
Україна
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