На Волині зіткнулися два автобуси: 8 потерпілих

У Волинській області на автодорозі Львів – Радехів – Луцьк 27 грудня зіткнулися два автобуси з пасажирами, через що транспортні засоби вилетіли у кювет, постраждали восьмеро осіб.

Автопригода трапилася приблизно о 8:00 поблизу села Софіївка Горохівського району. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в регіоні.

Зазначається, що автобус Mercedes-Benz Vario сполученням "Вараш – Львів" протаранив маршрутку Opel Movano. Внаслідок цього обидва водії, а також 6 пасажирів рейсового автобуса отримали тілесні ушкодження.

На Волині рейсовий автобус протаранив маршрутку vl.npu.gov.ua

За даними правоохоронців, за кермом Mercedes-Benz перебував 55-річний житель Рівненської області.

"Водій допустив зіткнення мікроавтобусом Opel Movano, під керуванням 32-річного жителя Іваничівського району, котрий рухався у зустрічному напрямку", – йдеться у повідомленні.

Обидва транспортні засоби вилетіли у кювет vl.npu.gov.ua

Нині на місці аварії працює поліція. З’ясовуються усі обставини автопригоди.

Постраждали обидва водії, а також 6 пасажирів рейсового автобуса vl.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 грудня в Нововолинську Волинської області жорстоко побили депутата міської ради. За даними правоохоронців, під час конфлікту невідомий завдав йому тілесних ушкоджень металевим прутом.

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