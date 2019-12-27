Головна Новини
27 грудня • оновлено в 12:51
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На Волині зіткнулися два автобуси: 8 потерпілих

670
Читати матеріал російською

У Волинській області на автодорозі Львів – Радехів – Луцьк 27 грудня зіткнулися два автобуси з пасажирами, через що транспортні засоби вилетіли у кювет, постраждали восьмеро осіб.

Автопригода трапилася приблизно о 8:00 поблизу села Софіївка Горохівського району. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в регіоні.

Зазначається, що автобус Mercedes-Benz Vario сполученням "Вараш – Львів" протаранив маршрутку Opel Movano. Внаслідок цього обидва водії, а також 6 пасажирів рейсового автобуса отримали тілесні ушкодження.

Новини
Течуть криваві ріки: на Волині забили на сполох через екологічну катастрофу
На Волині рейсовий автобус протаранив маршрутку

На Волині рейсовий автобус протаранив маршрутку

vl.npu.gov.ua

За даними правоохоронців, за кермом Mercedes-Benz перебував 55-річний житель Рівненської області.

"Водій допустив зіткнення мікроавтобусом Opel Movano, під керуванням 32-річного жителя Іваничівського району, котрий рухався у зустрічному напрямку", – йдеться у повідомленні.

Обидва транспортні засоби вилетіли у кювет

Обидва транспортні засоби вилетіли у кювет

vl.npu.gov.ua

Нині на місці аварії працює поліція. З’ясовуються усі обставини автопригоди.

Постраждали обидва водії, а також 6 пасажирів рейсового автобуса

Постраждали обидва водії, а також 6 пасажирів рейсового автобуса

vl.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 грудня в Нововолинську Волинської області жорстоко побили депутата міської ради. За даними правоохоронців, під час конфлікту невідомий завдав йому тілесних ушкоджень металевим прутом.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Діна Баронова
Місце
Україна Луцьк
Теги
Національна поліція України водій автобуса аварія ДТП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги