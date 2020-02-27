У четвер, 27 лютого, в селі Білашів на Волині 6-річний Максим і його 2-річна сестра Злата заживо згоріли під час пожежі в дерев'яному будинку.

Трагедія сталася близько другої ночі, коли їх 23-річна мати на пару хвилин залишила дітей на свою 14-річну сестру і вирушила до сусідів, повідомили на сайті Національної поліції (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вогонь спалахнув, коли підліток пішла до сестри. Попередня причина займання – порушення правил безпеки при використанні пічного опалення.

На Волині вдома заживо згоріли маленькі діти Сайт Нацполіції

У селі не можуть повірити в те, що трапилося, і позитивно відгукуються про родину, йдеться в сюжеті 24 Каналу. Вчителька місцевої школи розповіла, що за день до трагедії маленький Максим був у неї на підготовчому уроці.

На Волині вдома заживо згоріли маленькі діти Сайт Нацполіції

На Волині вдома заживо згоріли маленькі діти Сайт Нацполіції

"Ось його зошит, ми ще тільки вчора писали з ними цифри. Дуже гарні були враження про маму, дитина доглянута, чиста, згадував завжди свою сестричку, емоційний був, любив співати. Ніколи не скаже, що в родині якісь проблеми були" , – зазначила Людмила Сідлярук.

Зошит загиблого хлопчика 24 Канал

Правоохоронці почали з'ясовувати обставини трагедії. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною" і статті "порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки".

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі пожежні врятували маленьку сову, яка сиділа в палаючій траві. У мережі показали милі фото тварини.

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