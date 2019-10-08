Течуть криваві ріки: на Волині забили на сполох через екологічну катастрофу

Володимир-Волинська птахофабрика у Волинській області спускала відходи виробництва прямо в землю.

Річку червоного кольору зняли на відео місцеві жителі, поскаржившись, що нечистоти забруднюють підземні води, а це загрожує хворобами, передає "5 канал" (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

За словами місцевих, відходи виробництва курятини на поля фільтрації підприємство скидало завжди, але смердючу криваву рідину вони побачили вперше.

Скрін відео

"На нашу думку, це кров текла, адже речовина бурого кольору, крім того, там було видно пташині відходи – лапки, тельбухи, пір'я", – розповів житель Володимир-Волинського Тарас Сватко.

"За півкілометра каскад маленьких озер, які потрапляють у лісове озеро, а далі це все потрапляє, мабуть, у річку Лугу, яка впадає в Буг – і далі в Європу так іде", – пояснив Володимир Рейтерович.

Після оприлюднення відео птахофабрика почала зводити паркан, а канал, яким стікають відходи, заклали дошками. Звинувачення в забрудненні навколишнього середовища на підприємстві відкидають.

"Це не відходи з крові, це технічна вода. Її забарвлення пояснюється тим, що під час омивання тушок незначна кількість іде. Але разом із тим є низка фільтрів, які стоять на тому шляху, поки вода підійде сюди", – переконує представник птахофабрики Дар'я Піддубецька.

Рідина з полів фільтрації від попадання в ґрунт, як стверджують у компанії, стримує бетонний фундамент.

"Це технологія. Ще є шар піску, який служить природним фільтром. І вся ця конструкція виключає потрапляння будь-якої речовини у відкритий ґрунт", – заявив представник птахофабрики Михайло Чуб.

У прокуратурі Волинської області за фактом можливого забруднення земель почали кримінальне провадження, Держекоінспекція призначила низку експертиз.

Якщо органи контролю виявлять забруднення, птахофабриці загрожує штраф. Два роки тому її вже карали грошима за неналежне ставлення до навколишнього середовища.

Як писав OBOZREVATEL:

9 червня поточного року біля села Збаржівка Вінницької області машина з хімічно-небезпечними речовинами перекинулася в річку Фоси – притоку річки Рось.

У воду потрапили отрутохімікати, вкрадені з двох фермерських господарств.

Через забруднення річки в містах Біла Церква та Умань Київської області перекрили центральне водопостачання. Пізніше стало відомо, що серед препаратів не було інсектицидів, які становлять особливу небезпеку. Аналізи показали, що шкідливі речовини не перевищили допустиму норму, тому ввечері 10 червня водопостачання відновили.

Після НП жителям Білоцерківського району заборонили купатися, робити забір води з річки Рось, ловити рибу і поїти тварин.

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