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/Розслідування

На Волині сталася трагедія з військовослужбовцем: що трапилося

4.3тЧитати матеріал російською

На Волині наклав на себе руки солдат-контрактник 14-ї окремої механізованої бригади.

Відсутність солдата помітили 24 травня під час шикування особливого складу у військовій частині, повідомила прес-служба 14-ї окремої механізованої бригади в Facebook.

"Його тіло було виявлено за межами військової частини, в приміщенні, яке він знімав – чоловік наклав на себе руки", – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що солдат (ім'я не називається) зарекомендував себе позитивно, ніяких конфліктів у нього не було. Передсмертну записку військовослужбовець не залишив.

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Ілюстрація

Ілюстрація

За фактом трагедії відкрито кримінальну справу. Поліція з'ясовує всі подробиці події. Також призначено службове розслідування у військовій частині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі загинув боєць ЗСУ – 32-річний старшина Олександр Пузіков. Він був убитий "при виконанні службових обов'язків у Донецькій області". У мережі показали фото героя.

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Тема
Інциденти з військовими
Місце
Україна
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Так расстроился , что не стал девятым свалившим в ДНР.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Самоликвидация ВСУ! Более 11 000 небоевых потерь! Гнилые идеи-гнилая армия!
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
кончают в себя,воены света...наверно знают чего то)))
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