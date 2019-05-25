На Волині сталася трагедія з військовослужбовцем: що трапилося

На Волині наклав на себе руки солдат-контрактник 14-ї окремої механізованої бригади.

Відсутність солдата помітили 24 травня під час шикування особливого складу у військовій частині, повідомила прес-служба 14-ї окремої механізованої бригади в Facebook.

"Його тіло було виявлено за межами військової частини, в приміщенні, яке він знімав – чоловік наклав на себе руки", – йдеться у повідомленні.

Відзначається, що солдат (ім'я не називається) зарекомендував себе позитивно, ніяких конфліктів у нього не було. Передсмертну записку військовослужбовець не залишив.

Ілюстрація

За фактом трагедії відкрито кримінальну справу. Поліція з'ясовує всі подробиці події. Також призначено службове розслідування у військовій частині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Донбасі загинув боєць ЗСУ – 32-річний старшина Олександр Пузіков. Він був убитий "при виконанні службових обов'язків у Донецькій області". У мережі показали фото героя.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram