На Волині швидка влетіла у вантажівку: є загиблі і постраждалі. Відео 18+

У Волинській області на трасі Луцьк-Маневичі машина швидкої допомоги зіткнулася з вантажівкою, загинули двоє людей.

Як передає ТСН, фура їхала по головній дорозі, але на перехресті не пропустила швидку. Від удару авто медиків перевернулося на бік.

75-річний хворий, якого після інсульту у важкому стані везли до Луцька, загинув по дорозі в лікарню. Його 42-річна дочка померла в медустанові.

Зараз лікарі борються за життя 56-річного фельдшера, який з численними травмами та забоями знаходиться в комі. Водій вантажівки, 27-річний житель Сарн Рівненської області, допомоги медиків не потребував.

Поліція встановлює обставини ДТП. Попередньо мова йде про порушення ПДР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Миколаєві автомобіль приватної швидкої допомоги збив школярку на пішохідному переході і втік.

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