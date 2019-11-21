У Волинській області за підозрою в груповому згвалтуванні 22-річної дівчини затримали трьох чоловіків.

Як повідомляє сектор комунікації Головного управління Націполіціі у Волинській області, інформація про зґвалтування дівчини надійшла до правоохоронних органів вранці 20 листопада.

У той же день поліцейські затримали трьох підозрюваних – 18-річного, 20-річного та 30-річного чоловіків. Зараз вони знаходяться у СІЗО.

На Волині компанія хлопців побила і зґвалтувала 22-річну дівчину dp.suspilne.media

Відомо, що один із затриманих притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортним засобом. Зараз вирішується питання про оголошення їм підозри і обрання їм запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Зловмисникам загрожує від 7 до 12 років.

За інформацією місцевих ЗМІ, які посилаються на слова матері постраждалої, її дочка на заробітках за кордоном познайомилася з хлопцем з Волинської області. Після приїзду додому він запросив її в сусіднє село, щоб відсвяткувати повернення.

Під час застілля до дівчини почали приставати нетверезі чоловіки, а коли вона чинила опір, її побили і згвалтували. Хлопця, з яким дівчина поїхала на святкування, за спробу її захистити теж побили.

Жінка розповіла, що її 22-річна дочка прийшла додому з тілесними ушкодженнями. За словами матері, у дівчини було побито лице, на шиї були сліди від удушення і повністю порваний одяг.

Як писав OBOZREVATEL, раніше під Дніпром чоловік згвалтував дитину. Матері не було вдома

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