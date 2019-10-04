На Волині дитина влаштувала криваву різанину: є жертва і поранені

У місті Ковель на Волині в четвер, 3 жовтня, розігралася кривава трагедія – 14-річного підлітка підозрюють у тому, що він убив жінку і завдав ножових поранень її чоловікові і дочці.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Національної поліції у Волинській області.

"14-річний житель Ковеля за місцем проживання 41-річної місцевої жительки завдав їй смертельне ножове поранення. Жінка померла на місці події. Крім цього, зловмисник ударив ножем її 44-річного чоловіка і завдав ножових поранень 16-річній дочці потерпілої. Чоловіка госпіталізували", – сказано в повідомленні.

На Волині дитина зарізала жінку і поранила ще двох infpol.ru

Відзначається, що підлітка затримали. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

При цьому, мотиви дій хлопчика поки невідомі. Слідство продовжило роботу над встановленням обставин трагедії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Харкові 16-річний підліток жорстоко вбив 26-річну дівчину.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал