На Волині чоловік випадково застрелив свою тещу

У селі Хопнів Ківерцівського району на Волині чоловік випадково застрелив власну тещу.

Жінці було 78 років, говориться в сюжеті ТРК "Аверс". Чоловік, який вистрілив у тещу, працює в лісовому і мисливському господарстві. Місцеві жителі кажуть, що між ним і убитою жінкою були хороші сімейні стосунки.

Сусіди лісника Скріншот із відео

Дружина лісника розповіла, що у той день чоловік взяв у руки пневматичну зброю та побачив, що там збився приціл, а тому вирішив спробувати прострелити рушницю.

"У поліції кажуть, що це вбивство. Я не вважаю, що це вбивство. Це випадковість, яку ніхто не міг передбачити", – каже донька загиблої.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині у селі Біляївського району 12-річний підліток смертельно поранив з рушниці свого 15-річного товариша, який прийшов до нього у гості.

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