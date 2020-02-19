На Волині чоловік розривав могили заради грошей: суд виніс рішення

У Волинській області житель села Стара Лішня Іваничівського району розривав могили заради наживи.

Як передає "Конкурент", згідно з вироком Нововолинського міського суду, він двічі розривав могили, щоб вирити з землі металеві предмети.

Вперше, 9 березня 2019 року, чоловік днем прийшов на міське кладовище Нововолинська і відкопав з могили два металевих швелера, які служили опорою під пам'ятник на могилі. Через два дні він розрив другу могилу, розкопавши три металеві рейки вартістю 225 грн.

Суд виніс рішення про позбавлення волі терміном на чотири роки.

Ілюстрація volyn24.com

Як писав OBOZREVATEL, під Дніпром недавно працівники комунальної служби знищили надгробки на місцевому кладовищі.

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