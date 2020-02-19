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20 лютого • оновлено в 00:37
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На Волині чоловік розривав могили заради грошей: суд виніс рішення

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У Волинській області житель села Стара Лішня Іваничівського району розривав могили заради наживи.

Як передає "Конкурент", згідно з вироком Нововолинського міського суду, він двічі розривав могили, щоб вирити з землі металеві предмети.

Вперше, 9 березня 2019 року, чоловік днем прийшов на міське кладовище Нововолинська і відкопав з могили два металевих швелера, які служили опорою під пам'ятник на могилі. Через два дні він розрив другу могилу, розкопавши три металеві рейки вартістю 225 грн.

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Суд виніс рішення про позбавлення волі терміном на чотири роки.

Ілюстрація

Ілюстрація

volyn24.com

Як писав OBOZREVATEL, під Дніпром недавно працівники комунальної служби знищили надгробки на місцевому кладовищі.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Луцьк
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