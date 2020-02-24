В Ладижинському інтернаті Вінницької області санітарка залишила в гарячій ванні 42-річну хвору з важкою формою ДЦП, через що жінка отримала 35% опіків тіла.

Спочатку медперсонал намагався приховати кричущу недбалість і тільки наступного дня пацієнтку доставили в опікове відділення. Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Санітарка мила 42-річну підопічну у ванній. У якийсь момент їй здалося, що вода холодна, тому доглядальниця відпустила кран із гарячою водою. Температура рідини в баку була майже 90 градусів.

На Вінничині ледь не зварили живцем пацієнтку з ДЦП

"Таку гарячу воду роблять, щоб нагріти чотири ванни води", – поділилася медсестра Ладижинського інтернату Любов Таратута.

Оскільки жінка майже не говорить, вона не змогла відразу покликати на допомогу. Санітарка ж була в рукавичках і не відчула, що вода сильно гаряча.

Про те, що трапилося, доглядальниця нікому не сказала. Опіки, які перетворилися на відкриті рани, помітила інша зміна тільки наступного дня. "Коли вранці пішов процес, то побачили, що велика площа опіків. Тоді ми повідомили адміністрацію, поліцію, швидку", – розповіла старша медсестра інтернату Інна Козачук.

Стан постраждалої був критичним. "У важкому стані, тому що їй 42 роки. Це можна порівняти з нормальними людьми 90 років. Саме тому такі травми окропом – це важка травма", – пояснив завідувач опіковим відділенням обласної лікарні Василь Нагайчук.

На Вінниччині в інтернаті мало не зварили живцем пацієнтку з ДЦП Скріншот із відео

У прокуратурі за фактом інциденту відкрили кримінальне провадження. Слідчі чекають результатів експертизи. "Після отримання всіх висновків буде ухвалено рішення щодо самої медсестри і керівництва. Покарання у вигляді громадських робіт або до двох років обмеження волі", – пояснив заступник керівника Немирівської прокуратури Андрій Бондар.

В інтернаті запевнили, що винна саме санітарка. Мовляв, коли мила жінку, то порушила всі інструкції – не можна набирати воду в ванну, коли там підопічний. Від роботи жінку усунули.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Плисківському психоневрологічному інтернаті в Вінницькій області пацієнтів утримували в закритій кімнаті з антисанітарними умовами повністю роздягненими.

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