На Вінничині главу сільради підозрюють у вбивстві собак на очах у дітей: перші деталі

Сільський голова Граніва, у Вінницькій області Віктор Бондюк ймовірно причетний до жорстокого вбивства собак прямо на очах неповнолітніх дітей.

Як пише місцеве видання vlasno.info, ще 28 березня місцевий мешканець Віталій Мар'янчук біля свого будинку почув два постріли, а на задньому подвір'ї він побачив автомобіль сільського голови та двох застрелених собак поряд. За цим фактом поліція відкрила кримінальну справу,

"Приблизно у 12:20-12:35 я побачив як джип сільського голови проїхав повз моє подвір'я та став на задньому дворі. Ми почули постріли. Коли вибігли, побачили, що біля дверцят машини з боку керма стоїть Віктор Бондюк. Він крикнув до мене: "Це твої собаки?" Потім сів у машину та поїхав. Це мої собаки, в них були всі щеплення", – розповів Віталій Мар'янчук.

Вбита тварина

Син Мар'янчука – Іван все бачив на власні очі. Найболючіше за вбивство собак переживає дочка Віталія – Марія. "Моя дочка постійно плаче. Вона приходить і питає мене "тату, навіщо він це зробив"? Я на неї дивлюсь і сам плачу, тепер її треба везти до психолога", – зі сльозами на очах каже Віталій Мар'янчук.

Як повідомляє видання, дружина Бондюка має в селі своє підприємство з одноіменною назвою "Бондюк". А його син Максим раніше обіймав посаду заступника начальника Гайсинського райвідділу поліції. Наразі проходять судові слухання за фактом побиття жителя села Гранів, де молодший Бондюк виступає підозрюваним.

"За фактом розстрілу двох собак у селі Гранів Гайсинського району, відкрито кримінальне провадження за пунктом першим статті №299 "Жорстоке поводження з тваринами". У стрілка вилучено зброю, ведеться експертиза та тривають слідчі дії", – сказала заступниця начальника відділу комунікації ГУ Національної поліції у Вінницькій області Ірина Добровольська.

Віктор Бондюк

Зоозахисники збурені даної ситуацією та вважають, що підозрюваний повинен отримати від п'яти до восьми років позбавлення волі. "Підозрюваний звинувачується у вбивстві двох собак. Тому необхідно перекваліфікувати справу та відкрити провадження. Необхідно відкрити провадження за пунктом третім статті № 299. Там йдеться про вбивство двох і більше тварин, ще й на очах неповнолітніх дітей. Згідно з законодавством – це від п'яти до восьми років позбавлення волі", – сказав зоозахисник Андрій Бондаренко.

Скандал з Бондюком досяг всеукраїнського масштабу. Уже відомо, що народний депутат від "Слуги народу" Віталій Безгін подав звернення до Міністерства внутрішніх справ з проханням взяти під контроль ситуацію. У публічному зверненні в Facebook колегу по депутатському корпусу підтримав й заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк, а також інші політики, громадські діячі.

Как повідомляв OBOZREVATEL, у Туркменістані влада для нібито боротьби з коронавірусом наказала вбивати домашніх кішок і бродячих тварин.

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