На Вінничині двоє п'яних чоловіків зі стріляниною зупинили потяг заради відео

Поблизу станції Погребище Вінницької області двоє чоловіків у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння зупинили потяг, щоб зняти це на відео.

Ролик вони виклали в Instagram, повідомляється на сайті "Укрзалізниці". Крім того, один із підозрюваних відкрив стрілянину.

Машиніст встиг зупинити потяг, у результаті інциденту ніхто не постраждав.

Зловмисники автомобілем перегородили шляхи залізничного переїзду якраз перед тим, як там повинен був піти вантажний потяг. У момент його руху один із порушників бігав шляхами, інший стріляв із пістолета в напрямку кабіни машиніста. Витівки вони знімали на телефон.

Порушники затримані, відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 КК (хуліганство). Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Регіональний філіал "Південно-Західна залізниця" провела службове розслідування за цим фактом. Встановлено, що чергова по переїзду і локомотивна бригада своєчасно не повідомили керівництву залізниці про інцидент, побоюючись розголосу. За недбалість і недотримання службових інструкцій проти працівників УЗ були застосовані заходи дисциплінарного характеру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві чоловік спробував застрибнути в потяг на ходу, проте впав на перон. Провідник вже в дверях кинув у пасажира сумку. Той мало не впав на рейки прямо під колеса.