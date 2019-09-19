На Вінничині батько зґвалтував 12-річну доньку: що відомо

У Вінницькій області 38-річний чоловік на горищі власного будинку зґвалтував свою 12-річну доньку.

До правоохоронців у середу, 18 вересня, надійшло повідомлення від матері дівчинки, написала пресслужба поліції Вінницької області.

Вона розповіла, що близько 16.30 на горищі її чоловік вступив у статеві зносини з їхньою спільною дочкою.

На Вінничині батько зґвалтував 12-річну доньку. Ілюстрація

На місці події правоохоронці вилучили речові докази. Потерпілу дитину оглянув лікар, який підтвердив факт зґвалтування.

П'яного зловмисника затримали у процесуальному порядку за підозрою у зґвалтуванні малолітньої особи і помістили до ізолятора тимчасового утримання.

Вирішуватиметься питання про оголошення підозри та обранні міри запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою за вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 ККУ (зґвалтування малолітньої особи). Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Раніше затриманий притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок та наркозлочини.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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