На Вінничині батько зґвалтував 12-річну доньку: що відомо

У Вінницькій області 38-річний чоловік на горищі власного будинку зґвалтував свою 12-річну доньку.
До правоохоронців у середу, 18 вересня, надійшло повідомлення від матері дівчинки, написала пресслужба поліції Вінницької області.
Вона розповіла, що близько 16.30 на горищі її чоловік вступив у статеві зносини з їхньою спільною дочкою.
На Вінничині батько зґвалтував 12-річну доньку. Ілюстрація
На місці події правоохоронці вилучили речові докази. Потерпілу дитину оглянув лікар, який підтвердив факт зґвалтування.
П'яного зловмисника затримали у процесуальному порядку за підозрою у зґвалтуванні малолітньої особи і помістили до ізолятора тимчасового утримання.
Вирішуватиметься питання про оголошення підозри та обранні міри запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою за вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 ККУ (зґвалтування малолітньої особи). Йому загрожує до 15 років ув'язнення.
Раніше затриманий притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок та наркозлочини.
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