Головна Новини
19 вересня • оновлено в 12:41
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

На Вінничині батько зґвалтував 12-річну доньку: що відомо

1.9т Читати матеріал російською

У Вінницькій області 38-річний чоловік на горищі власного будинку зґвалтував свою 12-річну доньку.

До правоохоронців у середу, 18 вересня, надійшло повідомлення від матері дівчинки, написала пресслужба поліції Вінницької області.

Вона розповіла, що близько 16.30 на горищі її чоловік вступив у статеві зносини з їхньою спільною дочкою.

На Вінничині батько зґвалтував 12-річну доньку. Ілюстрація

На Вінничині батько зґвалтував 12-річну доньку. Ілюстрація

На місці події правоохоронці вилучили речові докази. Потерпілу дитину оглянув лікар, який підтвердив факт зґвалтування.

П'яного зловмисника затримали у процесуальному порядку за підозрою у зґвалтуванні малолітньої особи і помістили до ізолятора тимчасового утримання.

Новини
На Черкащині п'яний чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку

Вирішуватиметься питання про оголошення підозри та обранні міри запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою за вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 152 ККУ (зґвалтування малолітньої особи). Йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Раніше затриманий притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок та наркозлочини.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна Вінниця
Тег
зґвалтування
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
9
0
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Serov Oleg
Serov Oleg
справжний майда.ун и патриот....
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel