У пункті пропуску "Могилів-Подільський" на Вінниччині під час спроби підкупити старшого лейтенанта Державної прикордонної служби затримали російського офіцера з паспортом громадянина Молдови.

Про це повідомляється на офіційному сайті ДПСУ. Зазначається, що розпочато досудове розслідування за злочин, передбачений ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України.

"Під час розслідування з'ясувалося, що у затриманого молдованина подвійне громадянство. Злочинець має також російський паспорт та звання лейтенанта запасу Збройних сил РФ. Затриманий мав намір за хабар вирішити питання проїзду через український кордон двох пасажирських автобусів із Росії", – йдеться у повідомленні.

Затримання російського офіцера Сайт ДПСУ

Втім, після невдалої спроби підкупити українського прикордонника, злочинця затримала військова прокуратура Вінницького гарнізону. Предмет злочину – 50 тис. російських рублів – вилучено.

Затриманому російському військовому із подвійним громадянством загрожує штраф від 500 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на термін від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий термін.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

наприкінці квітня представники ФСБ РФ незаконно викрали на адмінкордоні з тимчасово окупованим Кримом молодшого сержанта Держприкордонслужби України.

Українця намагалися змусити зізнатися в нібито навмисному перетині адмінкордону з півостровом. Також ФСБ схиляла чоловіка до конфіденційної співпраці для отримання інформації щодо організації бойових чергувань підрозділами ДПСУ.

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