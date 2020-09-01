На Вінниччині в потрійній ДТП загинули велосипедист і мотоцикліст

Obozrevatel Розслідування 11:25, 1.09.2020 Оновлено: 11:33, 1.09.2020

У Ладижині Вінницької області внаслідок зіткнення мотоцикла, велосипеда та автомобіля загинули дві особи.

Як розповіло OBOZREVATEL джерело у правоохоронних органах, мотоцикліст помер на місці аварії, а велосипедист – по дорозі у лікарню.

За його словами, попередньо встановлено, що 40-річний мотоводій, обганяючи Ford із правого боку, не впорався з керуванням, зачепив легковик, після чого зіткнувся з 50-річним велосипедистом, який рухався в попутному напрямку.

ДТП трапилася в місті Ладижин.
screenshot Google map

"Усі учасники аварії жителі Ладижина. Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюються", – розповіло джерело.

Він додав, що за цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Взято аналізи для перевірки на наявність алкоголю в крові в учасників ДТП

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Богуславському районі Київської області автомобіль Volkswagen переїхав на смерть сплячого на проїжджій частині місцевого жителя.

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