На Вінниччині копа спіймали на хабарі за справу про викрадення людини
На Вінниччині копа спіймали на хабарі.
На Вінниччині правоохоронці затримали під час отримання хабаря за закриття справи про викрадення людини свого колегу-поліцейського.
За таку послугу копу мали заплатити $5,5 тисячі неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
Зазначається, що підозрюваний – інспектор відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності ГУНП у Вінницькій області.
За послугу копу мали заплатити $5,5 тисячі
"За даними слідства, поліцейський, перебуваючи у змові з іншим правоохоронцем, вимагав та отримав кошти за вирішення питання про закриття кримінального провадження щодо незаконного позбавлення волі людини", – йдеться в повідомленні.
Поліцейського з Вінниччини спіймали на отриманні хабаря
Правоохоронцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 368 КК України, а до суду скеровано клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Наразі перевіряється причетність інших працівників ГУ Нацполіції у Вінницькій області до вчинення цього злочину.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кривому Розі Дніпропетровської області 35-річного поліцейського спіймали на хабарі й підкупі службової особи поліції.