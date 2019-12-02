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2 грудня • оновлено в 22:09
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/ Розслідування

На Вінниччині кіт випадково задушив 9-місячну дитину

15.4т
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У Вінницькій області за дивних обставин задихнулася 9-місячна дівчинка. За даними медиків і правоохоронців, причиною смерті став кіт, який заліз до візочка й сів дитині на обличчя.

Нещасний випадок трапився 30 листопада у родині, що мешкає в одному із сіл Липовецького району Вінниччини. Про трагедію повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що 22-річна матір поставила візочок зі сплячим немовлям на подвір’ї і на деякий час відійшла. Коли ж повернулася, то побачила, що звідти вистрибнув кіт, а її донька уже не подавала ознак життя.

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Кіт задушив немовля

Кіт задушив немовля

Перелякана жінка викликала швидку, однак лікарі лише констатували смерть малюка. За попереднім висновком медиків, дівчинка померла внаслідок удушення твариною.

Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу. Водночас поліція уже відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою "нещасний випадок".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Волині раптово померло немовля, якому не виповнилося й місяця. Медики діагностували у дитини вроджену ваду кишківника, однак батьків про це не сповістили, тож ті звинувачують у трагедії саме лікарів.

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Автор
Діна Баронова
Місце
Україна Вінниця
Теги
померла дитина кіт Національна поліція України
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Никогда не поверю, что кошка может задушить здорового 9-месячного ребёнка. Мой сын в 9 месяцев уже ходил
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Нужно помнить, что кошки это теплолюбивые животные, обитавшие некогда в африканских саваннах и пустынях, поэтому они ищут тепло и даже ложатся на человека, а маленького задавить она может. Когда люди были еще сами полуживотные, они верили что кошки крадут дыхание у людей. А кошки просто любили тепло.
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