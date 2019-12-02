На Вінниччині кіт випадково задушив 9-місячну дитину

У Вінницькій області за дивних обставин задихнулася 9-місячна дівчинка. За даними медиків і правоохоронців, причиною смерті став кіт, який заліз до візочка й сів дитині на обличчя.

Нещасний випадок трапився 30 листопада у родині, що мешкає в одному із сіл Липовецького району Вінниччини. Про трагедію повідомляють місцеві ЗМІ.

Зазначається, що 22-річна матір поставила візочок зі сплячим немовлям на подвір’ї і на деякий час відійшла. Коли ж повернулася, то побачила, що звідти вистрибнув кіт, а її донька уже не подавала ознак життя.

Кіт задушив немовля

Перелякана жінка викликала швидку, однак лікарі лише констатували смерть малюка. За попереднім висновком медиків, дівчинка померла внаслідок удушення твариною.

Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу. Водночас поліція уже відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою "нещасний випадок".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Волині раптово померло немовля, якому не виповнилося й місяця. Медики діагностували у дитини вроджену ваду кишківника, однак батьків про це не сповістили, тож ті звинувачують у трагедії саме лікарів.

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