"На війні так не буває!" Хомчак розповів про наказ "не стріляти" на Донбасі

Військовим на Донбасі не віддавали наказу не стріляти у відповідь на обстріли терористів.

Про це в інтерв'ю ВВС розповів новий глава Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак. Військовий зазначив, що такі накази є елементом інформаційно-психологічної війни з Росією.

"Ніякі команди ніхто не давав. Там йде війна, і всі командири там перебувають на своїх місцях. Ну як можна на війні сказати: тебе б'ють, а ти не відповідай... На війні такого не буває. Жодна людина, яка хоч щось розуміє у війні, такої команди не дасть, і таких команд не було, таких команд я не отримував від нашого військово-політичного керівництва, і я таких команд не давав, і знаю точно, що командири там в ООС таких команд не давали і не дадуть", – пояснив він.

Руслан Хомчак Гордон

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Глава української делегації на переговорах із врегулювання ситуації на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Леонід Кучма запевнив, що нові домовленості про "режим тиші" на Донбасі повинні містити норму "не стріляти у відповідь".

Воночас голова ВР Андрій Парубій заявив, що заява про те, що ЗСУ не повинні відкривати вогонь у відповідь на обстріл терористів на Донбасі, призведе до капітуляції, а не миру.

Через висловлювання Кучми розгорівся скандал, однак пізніше з'ясувалося, що військові не отримували "жорсткої заборони з Києва на роботу артилерії, якщо є хоч якась загроза життю військових", і "вони як працювали, так і працюють".

Пізніше Кучма пояснив свою скандальну заяву зі стрільби на Донбасі. Він підкреслив, що українські військові повинні стріляти у відповідь, коли це відбувається за межами територій населених пунктів.

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