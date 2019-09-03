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3 вересня • оновлено в 13:15
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На відомому курорті України зникла неповнолітня дівчина: фото й прикмети

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У середу, 28 серпня, мешканка Кривого Рогу (Дніпропетровська область) Діана Захарова, 2002 року народження, зібрала речі, поїхала на море в Залізний Порт Голопристанського району Херсонської області й не повернулась додому.

Як повідомили на сторінці "Розшук дітей ГУНП в Херсонській області" у Facebook, Голопристанське відділення поліції Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області розпочало розшуки неповнолітньої.

Прикмети Захарової: зріст – 163 см, вага – приблизно 47 кг, худорлявої статури, волосся пряме нижче плечей каштанового кольору, карі очі.

Дівчина, яка зникла на курорті

Дівчина, яка зникла на курорті

Розшук дітей ГУНП в Херсонській області

Дівчина була одягнена у джинсові шорти та взута в білі босоніжки на платформі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна Херсон
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