На відомому курорті України зникла неповнолітня дівчина: фото й прикмети

У середу, 28 серпня, мешканка Кривого Рогу (Дніпропетровська область) Діана Захарова, 2002 року народження, зібрала речі, поїхала на море в Залізний Порт Голопристанського району Херсонської області й не повернулась додому.

Як повідомили на сторінці "Розшук дітей ГУНП в Херсонській області" у Facebook, Голопристанське відділення поліції Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області розпочало розшуки неповнолітньої.

Прикмети Захарової: зріст – 163 см, вага – приблизно 47 кг, худорлявої статури, волосся пряме нижче плечей каштанового кольору, карі очі.

Дівчина, яка зникла на курорті Розшук дітей ГУНП в Херсонській області

Дівчина була одягнена у джинсові шорти та взута в білі босоніжки на платформі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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