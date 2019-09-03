На відомому курорті України зникла неповнолітня дівчина: фото й прикмети

У середу, 28 серпня, мешканка Кривого Рогу (Дніпропетровська область) Діана Захарова, 2002 року народження, зібрала речі, поїхала на море в Залізний Порт Голопристанського району Херсонської області й не повернулась додому.
Як повідомили на сторінці "Розшук дітей ГУНП в Херсонській області" у Facebook, Голопристанське відділення поліції Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області розпочало розшуки неповнолітньої.
Прикмети Захарової: зріст – 163 см, вага – приблизно 47 кг, худорлявої статури, волосся пряме нижче плечей каштанового кольору, карі очі.
Дівчина, яка зникла на курорті
Розшук дітей ГУНП в Херсонській області
Дівчина була одягнена у джинсові шорти та взута в білі босоніжки на платформі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У середині серпня в Сумській області поліція розшукувала матір-одиначку, яка пішла з дому і не повернулася. У жінки залишилися троє малолітніх дітей.
Пізніше на Київщині зникло двоє дітей. Дівчинку вдалось знайти.
А у Дніпропетровській області з лікарні зник 13-річний підліток. Згодом у поліції повідомили, що хлопчик знайшовся.
У Києво-Святошинському районі Київської області оголосили в розшук двох неповнолітніх дівчат.
Після цього у Києві в районі Контрактової площі загадково зникла дівчина з татуюванням. Вона виходила на зв'язок 23 серпня приблизно о 16:00, після чого її телефон став недоступним.
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