На відомому курорті України сталася надзвичайна подія з туристами: багато загиблих

На популярному українському курорті Арабатська стрілка 19 серпня всього за чотири години потонули п'ятеро осіб. Ще п'ятьох вдалося врятувати.

Про це повідомили в прес-службі ДСНС України. У неділю на курорті розгулявся шторм, жертвами якого і стали туристи. За інформацією видання "Новий день", в очікуванні прибуття "швидкої допомоги" і поліції загиблих укладали в ряд на пісок.

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Потонули чоловіки у віці від 34 до 65 років з Харкова, Дніпра, Кривого Рогу та Генічеського району. Серед врятованих - 22-річний херсонець, 31-річний житель Генічеська, жителі Рівненської та Вінницької областей.

"У глибоководній частині Арабатської стрілки біля села Стрілецьке під час шторму часом формується сильна течія. Хвилі несуть плавців до берега, але ця течія відтягує їх назад на глибину. Здається, суша в якомусь метрі, а до неї не добратися", - пояснив заступник начальника Генічеського відділу ДСНС Херсонщини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про те, скільки українців потонули з початку року.

На початку серпня в курортному селищі міського типу Кирилівка Запорізької області потонули двоє відпочиваючих в Азовському морі.