На відомому курорті України фекалії зливали просто в море: з'явилися відео

У курортному селищі Кирилівка (Запорізька область) місцеві жителі виявили, як співробітники баз відпочинку зливали відходи просто в Азовське море.

Про це вони розповіли в сюжеті "112 Україна". Люди також зафіксували, як фекалії потрапляли в ґрунт (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Зливають прямо в море через прокладені труби, під дорогами або безпосередньо, нічого не соромлячись. Так усі тут працюють", – зазначив місцевий житель.

На курорті України фекалії зливали в море Скріншот

Автомобілі, які відкачують відходи, були тільки в декількох підприємців. Деякі замовляли послуги працівників комунальних служб, а інші – діяли на свій розсуд, забруднюючи воду.

Як написав "Апостроф" із посиланням на місцеві ЗМІ, Кирилівська селищна рада відреагувала на публікації журналістів і замовила в лабораторії дослідження морської води.

Результати показали, що за показниками температура, запах, характер, колір, прозорість, плаваючі домішки, рН, розчинений кисень, БСК5 відповідали нормі у всіх зразках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вже з'являлася інформація про те, що в селищі Кирилівка Запорізької області декілька баз відпочинку зливають нечистоти в пісок і море.

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