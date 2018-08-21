На відомому курорті під Бердянськом сталася нова трагедія з туристами

На пляжі Лазурний в селі Новопетрівка під Бердянському сталася надзвичайна пригода під час шторму.

Як повідомляє прес-служба ГосЧС Запорізької області, в морі потонула 18-річна дівчина разом з 10-річною дочкою своєї подруги, з якою приїхала на відпочинок.

Як зазначається, дівчина пішла купатися з дитиною і не повернулися.

Тільки через кілька годин черговий рятувального поста побачив у воді на відстані 150 м від тіло потонула без ознак життя.

Пошуки дитини тривають.

Нагадаємо, напередодні на популярному українському курорті Арабатська стрілка 19 серпня всього за чотири години потонули п'ятеро осіб . Ще п'ятьох вдалося врятувати.