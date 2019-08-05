На українську телерадіокомпанію здійснили потужну кібератаку

Потужна кібератака була здійснена на Чорноморську телерадіокомпанію. Це призвело до припинення її мовлення.

Як повідомляється на сайті ТРК, інцидент стався ввечері 3 серпня. Зазначено, що одночасно були виведені з ладу всі ключові елементи управління ефіром, а також всі резервні копії та запасні інструменти.

У телекомпанії впевнені, що це свідчить про попередню підготовку атаки. Усе це призвело до того, що ефір може бути недоступний до 8 серпня.

Кібератака на Чорноморську ТРК "112 Україна"

Президент Чорноморської ТРК Євген Каленський пов'язує кібератаку з професійною діяльністю каналу, в тому числі "з освітленням теми російсько-української війни і побудовою моста через створену російською пропагандою ментальну прірву між громадянами України – жителями Криму, Донбасу і вільної частини країни".

Чорноморська телерадіокомпанія вела мовлення в Криму до його анексії, потім вона переїхала до Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Офісі президента заявили, що в Україні створять всесвітній російськомовний канал для посилення позицій країни в інформаційній війні з пропагандою.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!