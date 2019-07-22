На українському курорті жінка потонула на очах у сина

У курортному селищі Лазурне Скадовського району Херсонської області жінка потонула на очах у своєї дитини.

Надзвичайна подія сталася в трьох метрах від берега, її син в цей час сидів на пляжі, передають "Херсонці".

"20 липня близько третьої години дня на центральній ділянці пляжу відпочивальники помітили, що жінка років сорока занадто довгий час лежить на воді обличчям вниз", - йдеться в повідомленні.

Вони підійшли, щоб поцікавитися, чи не потрібна їй допомога. Однак жінка була вже мертвою – цілком ймовірно, у неї від перепаду температур води і повітря зупинилося серце.

Ілюстрація "Херсонці"

Співробітники поліції, які приїхали за викликом, встановили, що жінка з дитиною і зі своїм знайомим приїхали з Чернігівської області на машині.

"Знайомий забере дитину з Лазурного, і доставить його назад на Чернігівщину до родичів. Там буде вирішуватися його подальша доля", - розповів начальник Скадовського відділу Національної поліції Олексій Пєшков.

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