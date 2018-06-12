На українському кордоні зловили "нафарширований" контрабандою автомобіль

У Львівській області в пункті пропуску "Рава-Руська" прикордонники затримали автомобіль, який нелегально намагався вивезти бурштин в Польщу.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, камені були заховані майже по всьому салону авто.

Він також зазначив, що за кермом перебувала громадянка України 1979 року народження.

"Янтар був всюди: і в паливному баку, і під обшивкою салону автомобіля, і в багажному відсіку. Загалом прикордонники витягли з автомобіля 45 кг бурштину: 1,7 кг обробленого і більше 43 кг - необробленого. Обставини порушення встановлюються спільно з іншими правоохоронними органами", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст показав масштаби нелегального видобутку бурштину в Україні.