Небезпечні атракціони на курортах калічать українців: чому їх не закриють, а винних не покарають

40-річний Іван Каменєв із Херсона серйозно травмував хребет, катаючись на водному атракціоні "Бетмен" в курортному селищі Залізний порт. Це всього лише один випадок з сумної статистики: практично щодня українці отримують травми на надувних матрацах в формі "банана", "таблетки" або ж "Бетмена". І найцікавіше, домогтися відповідальності або навіть покарання для винних – практично неможливо.

Про смертельну небезпеку екстремальних морських розваг читайте в матеріалі OBOZREVATEL

Било на божевільній швидкості

Дружина Івана, Олеся, розповіла, чоловік спокусився на пропозицію зазивачів, які ходять по пляжу, покататися на надувному атракціоні "Бетмен". Під час їзди його сильно штормило, опор немає, все мокре, тому у чоловіка зісковзнули руки, він впав на дно човна самого матраца: "Троє водіїв навіть не оглянулися і не цікавилися, що відбувається з пасажирами! Протягом декількох хвилин, чоловіка на божевільній швидкості било усіма частинами тіла об воду на тонкому брезенті. Все закінчилося трагічно: перелом хребта, зламана шия, руки і ноги не рухаються".

Через відсутність потрібних пластин та імплантатів, лікарі не змогли відразу прооперувати чоловіка. А на четвертий день у Івана піднялася температура, почалося двостороннє запалення легенів. Зараз після двох тижнів лікування температура стабілізувалася, але проблеми з легенями залишилися, через що лікарі знову відклали операцію. Проводити її будуть в Херсоні.

"Дуже багато хто їздить на цих бананах і ніхто ж не думає, що може ось так все закінчитися. Видно, це все завжди замовчувалося або комусь дали 10-20 тис. або ж не було таких серйозних пошкоджень, як у нас. Мені сьогодні дівчина написала, що зламала ногу на цьому "бетмені". А після мого чоловіка в Залізному порту хлопець теж пошкодив хребет. Власник і нам запропонував 50 тис., сказав, що більше не може. Але одна тільки операція нам обійдеться в 250 тис., і це не враховуючи реабілітацію. Ми відмовилися від грошей, будемо намагатися через суд покрити всі витрати", – уточнила Олеся OBOZREVATEL.

Іван Каменєв зламав хребет, катаючись на водному атракціоні "бетмен" ТСН

Травми стаються щодня?

Під постом Олесі про допомогу на її офіційній сторінці в Facebook багато українців розповіли про травми, які отримали раніше, катаючись на водних атракціонах на морських курортах України.

"Кілька років тому зважилася покататися на банані. Спочатку все було чудово, типу, вітер в харю, а я шпарю. Але в кінці ці виродки вирішили додати адреналіну і... різко зробили поворот на швидкості, та так, що всі, хто катався, повипадали з своїх місць прямо у відкрите море. У мене від цього різкого повороту запаморочилося в голові і так, що я не відразу зрозуміла, де небо, а де земля. Спливла тільки завдяки рятувальному жилету, але це взагалі диво, що не захлинулася морською водою – тут і жилет не допоміг би", – написала Ірина Кирпа.

"Ми теж мали сумний досвід на "бетмені" в Лазурному... Каталися втрьох з товаришами, всі спортивної комплекції і у нас відірвався трос... летіли ми далеко і боляче. У мене сильний вивих ноги в тазостегновому суглобі, в іншого забій спини, у третього забій грудної клітини та кашель з кров'ю! Незабутньо прокотилися!", – додала Ольга Федорко.

"У 2016 році в Кириловці я зламала два хребця на атракціоні "таблетка". Як тільки відплили, перша хвиля і все. Господинею атракціону була господиня бази, вона навіть не повернула гроші за 5 днів втраченого відпочинку. Потім було пів року лежання і ще рік лікарняного. Зараз вже все добре", – поділилася своєю історією Олена Вождаєнко.

Відповідального за подію немає

У головному управлінні Держпраці в Херсонській області OBOZREVATEL уточнили, що за безпекою судноплавства та катерів стежить Укртрансбезпека. Але надувні банани або бетмени за законом вважаються безпечними.

"Водний атракціон складається з двох частин: катер і те, що до нього приєднують. Наприклад, банан з людьми. Але згідно правил нормативно-правового акту з охорони праці, надувний атракціон – гнучка оболонка, наповнена повітрям, і на нього правила не поширюються. Вони вважаються безпечним. Це все одно, що надувний матрац. Що перевіряти, якщо не можна застосувати норматив", – пояснила Оксана Овчарук, начальник відділу нагляду за промисловістю в Херсонській області.

За її словами, дозвіл на роботу тепер отримують тільки стаціонарні, пересувні, мобільні і технічні атракціони. Вони відносяться до розряду підвищеної небезпеки. А ось надувні і водні в цей список не потрапляють: "Як правило, людей возять особи-підприємці, до яких застосовується спрощена система оподаткування, обліку та звітності. А ми маємо право перевіряти тільки спрощенців високого ступеня ризику. До інших не можемо навіть підступитися" .

Поліція відкрила кримінальне провадження

Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 291 Кримінального кодексу України "Порушення діючих правил на транспорті". Човен і "Бетмен", на якому травмувався Іван Каменєв, вилучили. Ведеться досудове розслідування.

"У понеділок, після двох тижнів галасу в пресі, нас нарешті викликали в прокуратуру. Маємо зробити всі експертизи. Ми потребуємо допомоги, у нас дві доньки і Іван був практично єдиною фінансовою підтримкою в сім'ї. Будемо раді будь-якій сумі", – підсумувала Олеся.

Номер картки ПриватБанку 5457 0822 2129 4353, Олеся Каменєва.