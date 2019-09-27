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27 вересня • оновлено в 18:40
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/ Розслідування

На "трасі смерті" у Криму трапилася страшна НП: фото

5.6т Читати матеріал російською

У тимчасово окупованому Росією Криму трапилася жахлива ДТП на трасі "Таврида" біля Феодосії, яку в народі називають "трасою смерті".

Як повідомляється на сторінці блогера КРИМський бандерівець у Twitter, там в районі будівництва ділянки Новопавлівка – Тополі, вантажівка з піднятим кузовом знесла шляхопровід. Водій машини вижив.

"Щось занадто часто вантажівки окупантів їздять з піднятими кузовами", – пише автор поста, натякаючи на постійні страшні аварії на цій дорозі.

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Аварія на "Тавриді"

Аварія на "Тавриді"

Twitter КРИМський бандерівець

Аварія на "Тавриді"

Аварія на "Тавриді"

Kerch.FM

Аварія на "Тавриді"

Аварія на "Тавриді"

Kerch.FM

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Опять рукожопого хозла за руль пустили?
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Раздолбаев криворуких хватает. Но там строят. Дороги, путепроводы. Где ваши? Где красочные отчеты о том, сколько сделали для постройки Шулявского моста? Пол года прошло, и не гыр, и не мыр.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Вот это жуткая так жуткая авария))
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Pyankovsky Alexey, когда под Одессой гибнут 9 пассажиров, это банально и уныло, и в целом, не стоит внимания. А вот ТУТ же авария, так авария!
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