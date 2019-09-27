На "трасі смерті" у Криму трапилася страшна НП: фото

У тимчасово окупованому Росією Криму трапилася жахлива ДТП на трасі "Таврида" біля Феодосії, яку в народі називають "трасою смерті".

Як повідомляється на сторінці блогера КРИМський бандерівець у Twitter, там в районі будівництва ділянки Новопавлівка – Тополі, вантажівка з піднятим кузовом знесла шляхопровід. Водій машини вижив.

"Щось занадто часто вантажівки окупантів їздять з піднятими кузовами", – пише автор поста, натякаючи на постійні страшні аварії на цій дорозі.

Аварія на "Тавриді" Twitter КРИМський бандерівець

Аварія на "Тавриді" Kerch.FM

Аварія на "Тавриді" Kerch.FM

Крим. На трасі "Таврида", яку кримчани прозвали "Трасою смерті", в районі будівництва ділянки Новопавлівка-Тополі, вантажівка з піднятим кузовом зніс шляхопровід. Водій машини вижив. Щось занадто часті вантажівки окупантів їздять з піднятими кузовами pic.twitter.com/PKyTeW1LSx - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) September 27, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

траса "Таврида" отримала похмуру популярність через велику кількість ДТП, в основному – через недотримання швидкісного режиму.

Журналіст Олександр Горний попереджав, що автодорога "Таврида" несе в собі смертельну загрозу.

Нещодавно на "Тавриді" сталася велика ДТП за участю російської військової техніки.

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