На трасі під Тернополем загинув прокурор: фото з місця ДТП

У вівторок, 25 лютого, на трасі Тернопіль-Ланівці в лобовому ДТП загинув прокурор Тернопільської обласної прокуратури Михайло Карпець.

На слизькій дорозі не розминулися ВАЗ-2110 і Volkswagen Golf. Попередньо відомо, що водій першого не впорався з керуванням і врізався в авто, яке їхало по зустрічній смузі, повідомили на сайті Національної поліції.

ДТП на трасі під Тернополем Сайт Національної поліції

Після зіткнення ВАЗ вилетів в кювет. До лікарні потрапили двоє пасажирів авто, проте одному з них медикам не вдалося врятувати життя. Інший потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. Водії від госпіталізації відмовилися. Обидва автомобілі отримали сильні пошкодження.

ДТП на трасі під Тернополем Сайт Національної поліції

"Колектив прокуратури Тернопільської області висловлює щирі співчуття родині нашого співробітника - Михайла Карпця, який загинув сьогодні, 25.02.2020, в ДТП. Поділяємо разом з Вами біль втрати. Нехай світла пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях. Сумуємо. Пам'ятаємо", – написали на сторінці Тернопільської обласної прокуратури в Facebook.

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Миколаєві позашляховик Range Rover на повному ходу врізався в маршрутку №89. В результаті аварії загинула дівчина.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!