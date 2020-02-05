На трасі під Харковом загинули 5 осіб: фото з місця жахливої ДТП

У середу, 5 лютого, в Ізюмі Харківської області на трасі Київ-Харків-Довжанський у результаті ДТП загинули п'ятеро людей, ще одна постраждала.

На дорозі не розминулися Daewoo Nubira і ВАЗ-2109, який виїхав із другорядної дороги на головну. Про це повідомили на сайті Національної поліції в Харківській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Після зіткнення машини загорілися.

ДТП під Харковом Нацполіція в Харківській області

"42-річний водій автомобіля ВАЗ-2109 і два пасажири 43 і 41 років, а також двоє пасажирів Daewoo Nubira загинули на місці. 34-річний водій іншого транспортного засобу доставлений до Ізюмської районної лікарні", – відзначили в поліції.

ДТП під Харковом Нацполіція в Харківській області

На місці події працюють співробітники слідчо-оперативної групи і рятувальники. Особи загиблих пасажирів "Daewoo" поки не встановлені.

ДТП під Харковом Нацполіція в Харківській області

ДТП під Харковом Нацполіція в Харківській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в середу вранці, 5 лютого, Київ через негоду заполонило безліч ДТП, в тому числі і смертельне, а також масштабні пробки.

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