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4 січня • оновлено в 00:26
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На Тернопільщині вибухнув сільський клуб: 8 дітей у реанімації. Фото і деталі НП

6.7т
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У селі Угринів на Тернопільщині ввечері в п'ятницю, 3 січня, трапився потужний вибух у клубі, в результаті чого було травмовано 8 осіб.

Усі постраждалі – діти у віці від 12 до 17 років, які прийшли на репетицію різдвяного вертепу. Про це повідомляє пресслужба регіональної поліції (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

На місце події близько 18:30 прибули співробітники поліції, рятувальники і медики. Площа загоряння була невелика, тому пожежу вдалося швидко локалізувати.

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На Тернопільщині вибухнув сільський клуб

На Тернопільщині вибухнув сільський клуб

Пресслужба Нацполіції

Дітей із опіками першого-другого ступенів доставили в реанімацію районної лікарні. Для надання подальшої кваліфікованої медичної допомоги їх транспортують у Тернопільську обласну дитячу клінічну лікарню.

Рятувальники озвучили попередню версію НП: вибух і пожежа могли виникнути через витік газу. Напередодні газ проводили в сільську раду, розташовану поруч із клубом.

Правоохоронці поки не визначилися з правовою кваліфікацією події.

На Тернопільщині вибухнув сільський клуб

На Тернопільщині вибухнув сільський клуб

Пресслужба Нацполіції

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Рівненщині при спробі відкрити сейф у господарській будівлі на приватному подвір'ї трапився вибух невідомого предмета, у результаті чого загинули двоє дітей.

Раніше шестеро дітей отримали травми в результаті вибуху на дитячому майданчику під Дніпром.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна Тернопіль
Тег
вибух
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
<< Накануне газ проводили в сельский совет, расположенной РЯДОМ с клубом >> ---- При этом сам сельсовет не взорвался! Газ из сельсовета утёк через улицу и ВЕСЬ затёк в клуб.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ниже Кацaпы показывают свои рожи. Смотрите. Знайте. Помните.
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Mega Death
Mega Death
Просто праздник )))
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