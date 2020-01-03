На Тернопільщині вибухнув сільський клуб: 8 дітей у реанімації. Фото і деталі НП

У селі Угринів на Тернопільщині ввечері в п'ятницю, 3 січня, трапився потужний вибух у клубі, в результаті чого було травмовано 8 осіб.

Усі постраждалі – діти у віці від 12 до 17 років, які прийшли на репетицію різдвяного вертепу. Про це повідомляє пресслужба регіональної поліції (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

На місце події близько 18:30 прибули співробітники поліції, рятувальники і медики. Площа загоряння була невелика, тому пожежу вдалося швидко локалізувати.

На Тернопільщині вибухнув сільський клуб Пресслужба Нацполіції

Дітей із опіками першого-другого ступенів доставили в реанімацію районної лікарні. Для надання подальшої кваліфікованої медичної допомоги їх транспортують у Тернопільську обласну дитячу клінічну лікарню.

Рятувальники озвучили попередню версію НП: вибух і пожежа могли виникнути через витік газу. Напередодні газ проводили в сільську раду, розташовану поруч із клубом.

Правоохоронці поки не визначилися з правовою кваліфікацією події.

На Тернопільщині вибухнув сільський клуб Пресслужба Нацполіції

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Рівненщині при спробі відкрити сейф у господарській будівлі на приватному подвір'ї трапився вибух невідомого предмета, у результаті чого загинули двоє дітей.

Раніше шестеро дітей отримали травми в результаті вибуху на дитячому майданчику під Дніпром.

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